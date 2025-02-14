Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины в Мюнхене

Со слов американского лидера, представители государств будут говорить об урегулировании украинского конфликта Президент США Дональд Трамп заявил, что должностные лица России и США встретятся 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
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