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Архангельск примет финальный турнир юношеского первенства России по хоккею с мячом

Архангельск примет финальный турнир юношеского первенства России по хоккею с мячом

С 23 февраля по 2 марта состоится финальный турнир первенства России среди федеральных округов среди юношей 14–15 летВ соревнованиях примут участие восемь команд из Архангельской, Ульяновской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской областей, а также Красноярского и Хабаровского краев.

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