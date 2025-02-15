Архангельск примет финальный турнир юношеского первенства России по хоккею с мячом

С 23 февраля по 2 марта состоится финальный турнир первенства России среди федеральных округов среди юношей 14–15 летВ соревнованиях примут участие восемь команд из Архангельской, Ульяновской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской областей, а также Красноярского и Хабаровского краев.