Месяца два не готовлю, хотя у меня ребенок. И ничего не произошло.

Забава Катаева

Ничего страшного в масштабах планеты- один микроб, ну пусть двести миллиардов микробов- не делает погоды . Вот когда женщина специально не рожает детей- потому что это вредно, опасно для жизни, трудно, народу и так много, зачем в этот мир приводить новых людей на страдания( нужное подчеркнуть)вот ту не очень, потом лет в 50 она начнёт переживать, только поздно. А это просто лень, ну- недодаст в своей энергетике чего то семье, ну и ладно. Не фатально. Раньше состоятельные люди и вообще сами ничего не делали- нанимали вон - как они изволили выражаться-«помощницу по хозяйству»)))- ну, чтобы красоту свою не портить, лениться, спать и тд. А ещё ранее- кухарка , служанка,и гувернантка - а в саду- если был сад- садовник. Ну и в зависимости от количества денег- штат прислуги мог увеличиваться практически бесконечно. Да и в наши дни- чего только не услышишь от богатеев- а некоторые бабы умудряются ещё и совмещать приятное с полезным - скажем,чернокожая служанка шварцнеггера по совместительству подрабатывала второй женой и даже родила от него ребёнка ))))) так что каждому своё, хотят- пусть делают. Или - НЕ делают)))