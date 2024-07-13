❕В районе Северного мола в Севастополе флот проведет тренировку — будет произведен один учебный выстрел Губернатор города Михаил Развожаев.
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❕В районе Северного мола в Севастополе флот проведет тренировку — будет произведен один учебный выстрел Губернатор города Михаил Развожаев.