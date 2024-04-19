В Курске прошла конференция на тему суицидов среди молодежи

<p style="text-align:justify"><strong>В Курской области прошла конференция на тему «Проектирование региональной целевой модели профилактики суицидального поведения несовершеннолетних», в которой принял участие Роман Старовойт.
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