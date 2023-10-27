Израильский писатель Мико Пелед: Израильская армия - террористическая организация

И

Искандер

Со времён И.В.Сталина и Л.М.Кагановича мало что изменилось. Евреи по-прежнему СВОЁ паскудство считают геройством не желают знать "историю" ими же придуманную о себе. "Евреи пришли к себе домой"?! Вай мэ! Шма Исроэл! "Подобно тому, как можно со спокойной совестью убить дикого зверя и завладеть его лесом, также можно убить или изгнать гоя и завладеть его имуществом". (Baba Bathra, folio 54, b; Choschen Michpot, 156, 1). Когда евреи вылупились из одной месопотамской семьи в Египте и первый раз приволоклись в землю Ханаанскую, она давно была занята многочисленными народами, с большими городами, управлявшимися самостоятельно (Втор. III, 5, Нав. XVII, 16), с процветающим хлебопашеством, виноделием и торговлей (Втор. VI, 10–11). Евреи взяли Ханаан на гоп-стоп. Иерусалим (он тогда назывался Иевусом) отняли у царя Адонисека (описание еврейских зверств - в книге «Судей Израилевых»). Сообщили местному населению, что его земля теперь принадлежит им, имеющим гарантии от самого Ягве: "Введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ТЫ НЕ строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ТЫ НЕ наполнял, и с колодезями, высеченными [из камня], которых ТЫ НЕ высекал, с виноградниками и маслинами, которых ТЫ НЕ садил, и будешь есть и насыщаться" (Мишне тора). Сообщили также категорическое предписание Ягве: Искоренить местные нравы и обычаи (Исх. XXIII:32, XXXIV:15–16) вместе с ханаанеянами, которых всенепременно нужно поголовно истребить (Нав. XI, 19–20). Сказано– сделано: «И дал Я вам землю, над которой вы не трудились, и города, которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградников и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды» (Второзаконие, 24:13). И бомбите концлагерь Газа, истребляя "ханаанеян". Вот тебе и вся сказка про «пришли к себе домой», рассказанная самими евреями, которой они так гордятся. Прав был И.В.Сталин.