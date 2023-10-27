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Израильский писатель Мико Пелед: Израильская армия - террористическая организация

Израильский писатель Мико Пелед: Израильская армия – одна из хорошо натренированных, вооруженных террористических организаций в мире.

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Комментарии
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Сергей Петров
Сам Израиль - террористическое государство
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3 д.
И
Искандер
Со времён И.В.Сталина и Л.М.Кагановича мало что изменилось. Евреи по-прежнему СВОЁ паскудство считают геройством  не желают знать &quot;историю&quot; ими же придуманную о себе. &quot;Евреи пришли к себе домой&quot;?! Вай мэ! Шма Исроэл!                                     &quot;Подобно тому, как можно со спокойной совестью убить дикого зверя и завладеть его лесом, также можно убить или изгнать гоя и завладеть его имуществом&quot;. (Baba Bathra, folio 54, b; Choschen Michpot, 156, 1). Когда евреи вылупились из одной месопотамской семьи в Египте и первый раз приволоклись в землю Ханаанскую, она давно была занята многочисленными народами, с большими городами, управлявшимися самостоятельно (Втор. III, 5, Нав. XVII, 16), с процветающим хлебопашеством, виноделием и торговлей (Втор. VI, 10–11). Евреи взяли Ханаан на гоп-стоп. Иерусалим (он тогда назывался Иевусом) отняли у царя Адонисека (описание еврейских зверств - в книге «Судей Израилевых»). Сообщили местному населению, что его земля теперь принадлежит им, имеющим гарантии от самого Ягве: &quot;Введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ТЫ НЕ строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ТЫ НЕ наполнял, и с колодезями, высеченными [из камня], которых ТЫ НЕ высекал, с виноградниками и маслинами, которых ТЫ НЕ садил, и будешь есть и насыщаться&quot; (Мишне тора). Сообщили также категорическое предписание Ягве: Искоренить местные нравы и обычаи (Исх. XXIII:32, XXXIV:15–16) вместе с ханаанеянами, которых всенепременно нужно поголовно истребить (Нав. XI, 19–20). Сказано– сделано: «И дал Я вам землю, над которой вы не трудились, и города, которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградников и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды» (Второзаконие, 24:13). И бомбите концлагерь Газа, истребляя &quot;ханаанеян&quot;. Вот тебе и вся сказка про «пришли к себе домой», рассказанная самими евреями, которой они так гордятся. Прав был И.В.Сталин.
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3 д.
Gennady Sokolovsky
Идиот от рождения. ПАЛЕСТИНЦЫ со времён сотворения ТАМ ЖИВУТ. А &quot;эти&quot; припёрлись&quot;, по &quot;согласованной процедуре&quot; кем? - наглосаксами. Иди, учи историю.И название у них теперь одно - жидовцы, то есть, жидобандеровцы.
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3 д.

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