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Два ребенка погибли из-за автоледи, протаранившей лодочный клуб

Два ребенка погибли, еще приблизительно 15 человек пострадали, когда женщина за рулем автомобиля протаранила лодочный клуб в американском штате Мичиган, где проходило празднование дня рождения, сообщает CBS News.

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