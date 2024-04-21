Два ребенка погибли из-за автоледи, протаранившей лодочный клуб

Два ребенка погибли, еще приблизительно 15 человек пострадали, когда женщина за рулем автомобиля протаранила лодочный клуб в американском штате Мичиган, где проходило празднование дня рождения, сообщает CBS News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии