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Петербургский дневник

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Мантуров: если западные компании решат вернуться, российские бренды все равно останутся в приоритете

Мантуров: если западные компании решат вернуться, российские бренды все равно останутся в приоритете

Особенно это касается западных авто- и авиа корпораций Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что в случае, если западные бренды решат вернуться в Россию, отечественные компании все равно останутся в приоритете.

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Николай Кузнецов
Как же, забашляют чинушам и в шоколаде всё
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