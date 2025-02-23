Мантуров: если западные компании решат вернуться, российские бренды все равно останутся в приоритете

Особенно это касается западных авто- и авиа корпораций Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что в случае, если западные бренды решат вернуться в Россию, отечественные компании все равно останутся в приоритете.
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