Трамп предупредил о близости «глобальной катастрофы» из-за Байдена и Харрис

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на фоне атаки Ирана на Израиль заявил, что если его соперница Камала Харрис победит на выборах, то это приведет к хаосу на мировой арене и рискует обернуться новой мировой войной.
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