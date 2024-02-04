FP: решение Байдена по газу стало подарком для Путина и взбесило ЕС

РИАМО - 4 фев. Американский президент Джо Байден своим решением о запрете экспорта сжиженного природного газа (СПГ) преподнес подарок главе российского государства Владимиру Путину и разозлил Европейский союз, сообщает РИА Новости.
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