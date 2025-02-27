Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Вот так и живём — сносят нас, а мы встаём»

«Вот так и живём — сносят нас, а мы встаём»

Avia.pro - СМИ В Перми завели дело на женщину из-за снеговиков в никабах — жители уже много месяцев протестуют против строительства мечети у себя под домом Пермь, тихий город на Урале, превратился в арену настоящего бунта.

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