Газета.ру

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Хирург Печетов: в группу риска по развитию рака легких попадают не только курильщики

Хирург Печетов: в группу риска по развитию рака легких попадают не только курильщики

Заведующий торакальным (хирургия органов грудной клетки) отделением НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ Алексей Печетов рассказал, что помимо курильщиков, еще ряд категорий пациентов попадает в группу риска по развитию рака легких.

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