Задержаны еще двое подозреваемых в стрельбе возле ночного клуба Pazzle в Андреевке

В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий правоохранительным органам удалось задержать еще двоих подозреваемых в стрельбе возле ночного клуба Pazzle в Андреевке - Артема Стаса и Мурада Гасайниева.
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