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Кравец о 8:6 с «Салаватом»: «Ребята выкладываются на 200 процентов. Ошибки – следствие молодости. По отдаче и желанию все очень хорошо»

Главный тренер « Барыса »  Михаил Кравец высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « Салаватом Юлаевым » (8:6).

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