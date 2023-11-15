Топливо аварийно севшего в поле Airbus A320 соответствовало требованиям

Экспертиза образцов топлива и технических жидкостей самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в поле в Новосибирской области, показала, что они соответствовали предъявляемым требованиям.
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