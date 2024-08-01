Впечатлительным не смотреть: ещё 7 растений, которые выглядят по-настоящему мерзко

Некоторые из этих представителей мира флоры — настоящие монстры!И красиво, и мерзкоЧто-то инопланетноеПрямо черная дыраКак выпрыгну, как выскочу, пойдут клочки по закоулочкамРяды зубовИ когтейВсем приветЧитать далее →.