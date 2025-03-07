Слишком разные: знаки зодиака, дружба между которыми обречена Алёна ЮрьеваДружба — это не только приятное общение, но и взаимодействие людей с разными характерами, привычками и эмоциональными особенностями.
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