Футболист ЦСКА Алвес назвал главные проблемы армейцев: «Соперник один раз ударит и реализует свой момент»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес признал, что команде необходимо улучшать игру в атаке и исправлять ошибки при обороне на стандартных положениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым