Учиться воевать в новых реалиях. Немного о том, о чем пишут участники СВО Сколько раз с начала СВО я сталкивался с тем, что кто-то, имея достаточно приличный опыт участия в боевых действиях, говорил о том, что все, что было раньше, ни в каком виде не повторяет тех конфликтов, в которых он участвовал.
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