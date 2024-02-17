Учиться воевать в новых реалиях. Немного о том, о чем пишут участники СВО Сколько раз с начала СВО я сталкивался с тем, что кто-то, имея достаточно приличный опыт участия в боевых действиях, говорил о том, что все, что было раньше, ни в каком виде не повторяет тех конфликтов, в которых он участвовал.