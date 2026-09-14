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Регионы России

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Московская промышленность отвечает спросу большинства регионов России

Московская промышленность отвечает спросу большинства регионов России

Продукция московской промышленности востребована в большинстве регионов страны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

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