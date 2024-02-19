«Родительский чат»: Первая любовь

Поговорим о чувствах? Это сложно и страшно, но сделать придется! Первая любовь и отношения, волнуют каждого родителя без исключения! Но вот только слишком много вопросов о том, как же деликатно построить беседу с ребенком.
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