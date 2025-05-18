👨💻 До 2030 года в российских вузах должно дополнительно выпуститься порядка 250 тысяч ИТ-специалистов «До 2030 года должно быть дополнительно выпущено в вузах порядка 250 тысяч ИТ-специалистов.
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👨💻 До 2030 года в российских вузах должно дополнительно выпуститься порядка 250 тысяч ИТ-специалистов «До 2030 года должно быть дополнительно выпущено в вузах порядка 250 тысяч ИТ-специалистов.