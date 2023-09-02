"Ухожу в отключку от наркоза": видео Бони на больничной койке напугало народ

Российская Анджелина Джоли сделала пластическую операцию, чтобы стать еще красивее, чем прежде. Обратившись к заграничному хирургу, звезда шоу "Дом-2" перекроила лицо, а теперь борется с отеками, неспособностью шевелить губой и дефектами речи.