ДНИ

89 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Полоумными старушки могут быть с приходом возраста. Ширвиндт- младший такой, по-моему, с юности.Ширвиндт считает ...
  • лина любимцева
    Ширвиндт-младший обиделся за Пугачеву, что она еврейка?   Поэтому  стал оскорблять Талызину?... Да... сынок не  Ширви...Ширвиндт считает ...
  • Олег Салов
    По этому дегенерату давно дурдом плачет."Напоминает червя...

"Ухожу в отключку от наркоза": видео Бони на больничной койке напугало народ

"Ухожу в отключку от наркоза": видео Бони на больничной койке напугало народ

Российская Анджелина Джоли сделала пластическую операцию, чтобы стать еще красивее, чем прежде. Обратившись к заграничному хирургу, звезда шоу "Дом-2" перекроила лицо, а теперь борется с отеками, неспособностью шевелить губой и дефектами речи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх