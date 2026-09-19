Модель Валентина Алексеева впервые показала видео с любимым Ильей Мительманом

20-летняя модель Валентина Алексеева, титулованная «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС», на днях посетила свадьбу общих друзей вместе со своим 50-летним возлюбленным — бизнесменом Ильёй Мительманом.
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