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Регионы России

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Модель Валентина Алексеева впервые показала видео с любимым Ильей Мительманом

Модель Валентина Алексеева впервые показала видео с любимым Ильей Мительманом

20-летняя модель Валентина Алексеева, титулованная «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС», на днях посетила свадьбу общих друзей вместе со своим 50-летним возлюбленным — бизнесменом Ильёй Мительманом.

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