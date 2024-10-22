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Калужские новости

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Калужан предупредили, что с 1 ноября бензин снова подорожает

Калужан предупредили, что с 1 ноября бензин снова подорожает

С 1 ноября 2024 года ожидается рост цен на бензин в России. Эксперты связывают это с несколькими факторами, включая сезонное повышение спроса на топливо в южных регионах страны, где идет уборка урожая, а также с экспортом нефтепродуктов и профилактическим ремонтом на некоторых нефтеперерабатывающих заводахС 1 ноября 2024 года ожидается рост цен на бензин в России.

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