Калужан предупредили, что с 1 ноября бензин снова подорожает

С 1 ноября 2024 года ожидается рост цен на бензин в России. Эксперты связывают это с несколькими факторами, включая сезонное повышение спроса на топливо в южных регионах страны, где идет уборка урожая, а также с экспортом нефтепродуктов и профилактическим ремонтом на некоторых нефтеперерабатывающих заводахС 1 ноября 2024 года ожидается рост цен на бензин в России.