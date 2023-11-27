Супруга вступилась за тренера Ражева, осужденного за педофилию. Фото

Осужденный за педофилию 85-летний тренер по теннису Николай Ражев всегда заботился о детях. Супруга Нина на пресс-конференции с журналистами заявила, что никогда не замечала никаких наклонностей за Ражевым.
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