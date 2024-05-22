Кадыров пригласил Путина в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пригласил Владимира Путина посетить регион. Кадыров рассказал, что встретился с главой государства в Москве, чтобы доложить о социально-экономической ситуации в Чечне.
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