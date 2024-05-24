В Ярославской области полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

«Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ярославской области задержаны двое жителей г. Ярославля, которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств.
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