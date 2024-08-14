Военнослужащие подразделений ПВО на Сахалине отработали боевые стрельбы из ПЗРК «Игла»

В ходе обучения на полигоне «Успеновский» военнослужащие подразделений ПВО выполнили практические пуски ракет по целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты, вертолёты и самолёты условного противника.
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