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«Автомобилист» продлил договор с Овчинниковым на год

« Автомобилист » объявил о продлении контракта с Ильей Овчинниковым . Двустороннее (КХЛ – ВХЛ) соглашение рассчитано на год.

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