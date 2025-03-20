📹⚡️Артиллерия ВСУ нанесла удар по газоизмерительной станции "Суджа" и газопроводу на границе Курской и Сумской областей, по которому российский газ шёл в Европу.
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📹⚡️Артиллерия ВСУ нанесла удар по газоизмерительной станции "Суджа" и газопроводу на границе Курской и Сумской областей, по которому российский газ шёл в Европу.