ЕЛЕНА ПАНИНА Эскалация в конфликте на Украине нарастает. Помимо поставок более передового, более мощного и дальнобойного вооружения готовится ввод на подконтрольную Киеву территорию воинских контингентов отдельных стран НАТО.
Миф о нерешительности России лучше развеять прямо сейчас
Комментарии
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Кошмар
А ты хохляцкие кладбища видел?
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10 час.
Кошмар
При использовании ядерного оружия цена победы будет огромной. И ты уж точно не выживешь в ядерной войне. Да и все здесь тусующиеся тоже.
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10 час.
Андрей Тихонов
Отпосейдонить бриташек и всё будет норм...
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1 час.
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