Куда новый ЕИР направит развитие туристической инфраструктуры страны?

Вводится понятие единого института развития (ЕИР) в туристической сфере. Он будет заниматься повышением привлекательности инвестиций в инфраструктуру на территориях, у которых есть туристический потенциал, а также организацией инвестиционных проектовМинстрой, за которым распоряжением Михаила Мишустина закреплена государственная программа «Развитие туризма на 2022-2030 годы», подготовил проект федерального закона «О содействии развитию туристической инфраструктуры в Российской Федерации».