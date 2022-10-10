Business FM

65 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Будем пить отечественноеНовая Зеландия пр...
  • Сергей Анисимов
    Оборзел в конец!Власти Москвы под...
  • Адельбек Еримбетов
    Видно кислота кончилась .Давно не плескали в сытые морды артистов этой Профилактической жидкостью.Зажравшаяся каста ж...Большой скандал в...

Куда новый ЕИР направит развитие туристической инфраструктуры страны?

Куда новый ЕИР направит развитие туристической инфраструктуры страны?

Вводится понятие единого института развития (ЕИР) в туристической сфере. Он будет заниматься повышением привлекательности инвестиций в инфраструктуру на территориях, у которых есть туристический потенциал, а также организацией инвестиционных проектовМинстрой, за которым распоряжением Михаила Мишустина закреплена государственная программа «Развитие туризма на 2022-2030 годы», подготовил проект федерального закона «О содействии развитию туристической инфраструктуры в Российской Федерации».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх