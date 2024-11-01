Индонезия запретила продажу смартфонов Google

Власти Индонезии запретили продажу смартфонов Google из-за правил, требующих использования компонентов местного производства, спустя несколько дней после того, как они запретили продажу телефонов iPhone 16 по той же причине.
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