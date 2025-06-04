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Царьград

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"Бычий тренд": ОПЕК+ увеличил добычу нефти, цены поползли вниз

"Бычий тренд": ОПЕК+ увеличил добычу нефти, цены поползли вниз

Мировые цены на нефть упали на фоне роста добычи ОПЕК+. На заседании альянса восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, решили увеличить добычу на 411 тыс.

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