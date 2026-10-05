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На мне французский ле парфюм: какой получилась коллекция Джона Гальяно для Zara

На мне французский ле парфюм: какой получилась коллекция Джона Гальяно для Zara

1 октября вышла Re{form} — первая из четырёх масс-маркет коллекция Джона Гальяно в сотрудничестве с Zara на основе (ну, вроде бы!) многолетних архивов бренда.

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