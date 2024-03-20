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Небратья открыли ящик Пандоры. Потери бьют все рекорды

Небратья открыли ящик Пандоры. Потери бьют все рекорды

Данные о потерях небратьев тщательно скрываются. Но инсайдеры отмечают, что они сильно выросли.Как отмечает инсайдерский телеграм-канал "Резидент", потери армии "страны У" на фронте в 2024 году выросли на 70%.

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