Данные о потерях небратьев тщательно скрываются. Но инсайдеры отмечают, что они сильно выросли.Как отмечает инсайдерский телеграм-канал "Резидент", потери армии "страны У" на фронте в 2024 году выросли на 70%.
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