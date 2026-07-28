Эквадор: По меньшей мере один человек получил ранения в результате вооруженного нападения на автомобиль возле школы в секторе Сан-Педро района Мария Ауксилиадора в Манте, провинция Манаби, в утренние часы по местному времени.
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