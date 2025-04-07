На юге Челябинской области горят поля

Госавтоинспекция призвала водителей воздержаться от поездок на юг Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на территории Агаповского района по автодороге «Магнитогорск – Кизил – Сибай», около 30-40 километров горят поля.