На юге Челябинской области горят поля

Госавтоинспекция призвала водителей воздержаться от поездок на юг Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на территории Агаповского района по автодороге «Магнитогорск – Кизил – Сибай», около 30-40 километров горят поля.
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