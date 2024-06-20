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Президенту Путину придется озвучить правду о которой в России все молчали более 20 лет, уверен экономист Хазин

Президенту Путину придется озвучить правду о которой в России все молчали более 20 лет, уверен экономист Хазин

Интересная жизнь с Vera Star Уже в самой ближайший перспективе президент РФ Владимир Путин вынужден будет озвучить правду, о которой на протяжении более 20 лет все высокопоставленные лица в государстве предпочитали молчать.

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Лосев
Если даже с мелким офицером МВФ не можем справиться и переподчинить ЦБ РФ Правительству РФ не можем, то ждать что перейдем к курсу Сталина с курса либерального ... Как говорил классик театра - &quot;НЕ ВЕРЮ!!!&quot;. Мы же фактически даже на наглое ограбление России ($300 млрд.!) не ответили! Он живет и работает в окружении либерастов, (которым подчинены все силовые структуры!), он даже попробовать дернуться не успеет. Пока ВСЕ силовые структуры не будут подчищены - даже смотреть в эту сторону опасно. Китай этот этап смог пройти только потому, что действительный Хозяин, (а это КПК), не перестрелял всех либерастов и не национализировал все разворованное, и только тогда смог развиваться. Если кто не знает, как это было - посмотрите, например, как Китай вернул ВСЕ ВЫВЕДЕННЫЕ олигархами деньги на родину! Пришлось арестовать ВСЕХ ОЛИГАРХОВ С ИХ СЕМЬЯМИ и начал расстреливать их семьи, причем, всех по очереди, (и олигарх был последним в этой очереди). Расстрелы членов семьи прекращались только после возврата украденных денег в Китай. При этом всех (4000+!) олигархов после этого отправили на ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, а не отпускали на все четыре стороны, как мы - того же Ходора, Чубайса, &amp; Ко. Другого пути нет, от слова &quot;совсем!&quot;. Реально это мог сделать только Иосиф Виссарионович. А у нас есть люди такого калибра? ... Сомнение бар!
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