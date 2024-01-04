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Вспышка мощностью X5.0 произошла на Солнце

Вспышка мощностью X5.0 произошла на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка, каких-либо явлений на Земле она вызвать не должна. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН и Института космических исследований (ИКИ) РАН.

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