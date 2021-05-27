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Российские миротворцы обеспечивают безопасность при проведении сельскохозяйственных работ вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы обеспечивают безопасность при проведении сельскохозяйственных работ вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе

Военнослужащими Центра гуманитарного реагирования обеспечивалась безопасность работ по оборудованию противопожарной полосы вблизи населенных пунктов Нахичеваник и Саргахпюр.

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