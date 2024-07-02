Политическая смерть Байдена

АндрейБорков

Все это херня, про политическую смерть Жоры Бидона. Чушь собачья и бред сивой кобылы в лунную ночь! Кто решил, что политически Жора Бидон околел? А решил так РЕН ТВ, опираясь на мнение какого то REUTERS/Brian Snyder. То есть нам пытаются втулить очередную херню. Жора Бидон как был президентом США так им и останется до конца своего срока президентства. Ни кто его не отстранит и не снимет с этого поста, если сам не околеет физически или не найдётся "добрый человек" со "смитом-вессоном" и не грохнет Жору в людном месте. Потом будут выборы президента США и кто там будет выбран пока не ясно. Но ясно одно, кто бы там не был избран для России это как для зайца стоп-сигнал, то есть ВСЕ РАВНО, ВСЕ ЕДИНО. Ни кто в США, кто бы не был избран их президентом не повернется лицом к России, ни кто не будет улучшать отношений и т.п. Все дело в том, что президент США это "свадебный генерал", не более и не менее. Он исполняет и озвучивает то, что РЕАЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛИ США ему поручают и позволяют. К примеру тот же черножопый Обама президентом был, был и Трамп президентом, и что? Да было все то же самое или почти то же самое, что и сейчас! По этому вся эта болтология про то, что Жора Бидон политический труп это именно болтология, а все эти писания и измышления в наших СМИ не более чем ЗАСЕРАНИЕ НАШИХ МОЗГОВ.