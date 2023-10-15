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Мировое обозрение

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Снятая с производства консоль Nintendo Wii U вновь обрела владельца спустя год после предыдущего случая продажи

Снятая с производства консоль Nintendo Wii U вновь обрела владельца спустя год после предыдущего случая продажи

В сентябре на рынке видеоигр США произошёл необычный случай. Согласно данным аналитика Мэта Пискателла (Mat Piscatella) из компании Circana, специализирующейся на анализе розничных продаж в области видеоигр, была реализована одна новая консоль Nintendo Wii U.

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