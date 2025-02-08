Россия усложнила Украине доступ к подземным хранилищам газа

Удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины усложнили Киеву доступ к подземным хранилищам газа, заявил в беседе с газетой «Взгляд» эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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