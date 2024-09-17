«Су-30 не хватало огневой мощи»: Армения просит Индию продать ей ракеты Astra для истребителей

УРВВ AstraЕреван закупил у Москвы 4 Су-30СМ за $100 млн, но не приобрел для них ракеты. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, в связи с этим истребители не использовались во время Карабахской войны.
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