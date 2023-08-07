БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

Politico Europe: После гибели Зеленского его преемником станет Руслан Стефанчук @ Zuma/ТАСС Tекст: Василий Стоякин Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Спишут Зеленского, как б/у спишут. Правда обвинят в умерщвлении этого человекообразного, как всегда Россию. А как иначе? Жара в Африке и неурожай, это происки России. Тайфуны в Азии и землетрясение в Японии. опять же Россия. Торнадо в США, тут и к гадалке не ходи, происки Кремля.... То, что Зеленский должен околеть, как уже понятно все, вопрос решенный, осталось только поинтереснее околевание организовать. Потом жмурик Зеленский будет возведен в ранг &quot;святых&quot; на Западе, войдет в почетный список павших в неравном бою с русско-бурятскими конными водолазами за великое дело &quot;Западных ценностей&quot;(гомосятина, беспредел, коррупция, скотоложество, обман и халтура). Ну да будет ему, в обозримом будущем, земля стекловатой.
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