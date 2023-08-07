AB

Anlrey Boracow

Спишут Зеленского, как б/у спишут. Правда обвинят в умерщвлении этого человекообразного, как всегда Россию. А как иначе? Жара в Африке и неурожай, это происки России. Тайфуны в Азии и землетрясение в Японии. опять же Россия. Торнадо в США, тут и к гадалке не ходи, происки Кремля.... То, что Зеленский должен околеть, как уже понятно все, вопрос решенный, осталось только поинтереснее околевание организовать. Потом жмурик Зеленский будет возведен в ранг "святых" на Западе, войдет в почетный список павших в неравном бою с русско-бурятскими конными водолазами за великое дело "Западных ценностей"(гомосятина, беспредел, коррупция, скотоложество, обман и халтура). Ну да будет ему, в обозримом будущем, земля стекловатой.