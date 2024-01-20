Мощности Exynos 2400 достаточно, чтобы держать стабильные 60 к/с в Genshin Impact, но качество графики оставляет желать лучшего

Постепенно в Сети появляются тесты как новых флагманов Samsung в целом, так и новой SoC Exynos 2400. Новый тест показывает, что мощности этой платформы достаточно, чтобы поддерживать стабильные 60 к/с в весьма требовательной игре Genshin Impact.
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