Аналитик ЦРУ: началась Третья мировая война нового типа Мировая политическая система испытывает колоссальное давление изнутри и снаружи. Различные факторы подрывают ее стабильность, за гранью которой лежат конфронтация и война. Масштабный сбой системы означает мировую войну. И по всем признакам она уже идет, хотя от прежних войн ее отличает несколько особенностей. По мнению бывшего аналитика Центрального разведывательного управления США, Ларри Джонсона, глобальное противостояние неизбежно. Более того, Третья мировая война уже началась, и она ведется чужими руками. С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-канала Dialogue Works, описывая актуальную геополитическую ситуацию. Именно так Джонсон ответил на прямой вопрос, как он оценивает конфликты на Украине и в секторе Газа, недавние удары Ирана по Израилю, а также возможную эскалацию ситуации вокруг Тайваня. Конечно, аналитик связал все эти события едва ли не единым умыслом и мотивом одного выгодоприобретателя. Уже прямо сейчас идет мировая война, проводимая чужими руками – отметил Джонсон. По словам эксперта, весьма вероятно, что США втянутся в военные действия и напрямую. Такой период, как сейчас, то есть скрытная фаза, лишь временное прикрытие, ширма для более масштабных событий в ближайшем будущем, когда скрывать намерения и цели станет невозможно. Как отмечает Джонсон, в США есть слишком много влиятельных людей, которые просто мечтают напасть на Китай, во что бы то ни стало сбросить ядерное оружие на палестинцев и «просто убить их всех», полагает бывший сотрудник ЦРУ. Не менее агрессивно ведет себя и Израиль, который даже под натиском союзника в лице США не может остановиться и достичь перемирия в Газе. В мире слишком много очагов напряженности, которые не получают разрядки, но все больше втягиваются в интенсивные боевые действия без конкретной цели, зато с использованием всех доступных средств, которые делают примирение и переговоры недостижимыми.

Юрий Ильинов

INFOBRICS: ВОЙНА НАТО С РОССИЕЙ – ДАВНО НЕ НОВОСТЬ На заглавном фото: Технику НАТО диверсанты использовали для вылазок на Белгородчину ещё в 2023 году... Оккупационные войска ВСУ, как известно, продолжили совершать воздушные налёты и наземные вторжения в приграничные районы Курска и Белгорода, наводя ужас на простых людей. Недавно появившиеся в сети сообщения показывают, что в этих операциях принимают активное участие иностранные солдаты, поэтому существует международная ответственность за убийства российских мирных жителей в приграничных районах, пишет информационный портал InfoBrics. «Присутствие иностранных наёмников в войсках Киева не является чем-то новым. Однако западные СМИ продолжают препятствовать распространению подобной информации в обществе, подвергая цензуре репортажи журналистов с мест событий. Однако цензуры не всегда достаточно, чтобы предотвратить распространение информации в социальных сетях. Так, в интернете начали распространяться видео, на которых видно, что американские солдаты участвуют в украинских атаках на Белгород. В одном из таких видео сообщается, что американский гражданин, предположительно командующий украинской операцией, был убит российскими войсками под Белгородом. Новость шокировала общественное мнение. Однако, тех, кто знаком с реалиями фронта, эта информация не удивила», – говорится в статье. Автор статьи Лукас Лейроз (Lucas Leiroz) пишет, что, по информации из военных источников, вместо «российских партизан» в составе батальонов, атакующих российские приграничные города, находились украинские спецназовцы или наёмники из стран НАТО. Об участии западных войск в атаках говорят и некоторые местные жители. В материалах, полученных автором от местных жителей, удалось выявить наличие как минимум одного шведского наёмника. А среди его вещей были предметы из Европейской академии безопасности – учебного центра, известного тем, что давал инструкции членам украинского неонацистского ополчения батальона «Азов»*. «Местные жители прекрасно осознают, что западные наёмники глубоко вовлечены в диверсионную деятельность. Ни один житель Белгорода, казалось, не был удивлён участием иностранных войск в набегах на приграничье. На самом деле, для тех, кто знаком с конфликтом, это уже давно стало реальностью. Западная аудитория, лишённая законной и достоверной информации о ходе конфликта, была шокирована видео с американцами на Белгородчине. Однако жители зоны боевых действий, а также корреспонденты осознают реальность происходящего и понимают, что присутствие иностранцев является обычным явлением в таких провокациях. На практике Россия уже принимает эту войну как противостояние с НАТО, где участие западных наёмников является одной из главных проблем, которые необходимо преодолеть в конфликте», – пишет издание. Ещё одним фактором, на который обращает внимание автор, является использование западного оружия в этих атаках. Как известно, для атаки на Белгородскую область были задействованы американские вертолёты, что недопустимо. Неонацистский украинский режим открыто использует полученную военную помощь для вторжения в мирные города и убийства мирных жителей России. Вашингтон и страны НАТО не могут не иметь информации об этом. Их молчание и потворство варварству киевского режима делает их соучастниками преступлений Украины. В то время как в газетах по всему миру появляются новости и аналитика о возможном вмешательстве НАТО на украинском поле боя, в реальности это противостояние между российскими и западными войсками продолжается уже давно. Но даже несмотря на то, что НАТО посылает военных для противостояния русским, альянсу не удаётся добиться успехов на линии фронта, заключает InfoBrics. https://www.youtube.com/watch?v=7CIKWhqrOBY