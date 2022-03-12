Клопп о контракте Салаха: «Не можем сделать гораздо больше. Это решение Мо в значительной степени»

Юрген Клопп высказался переговорах с Мо Салахом по контракту. «Мо точно ждет, что этот клуб будет амбициозным.

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